مصر تسترد أربع قطع أثرية من إيطاليا

القاهرة-سانا

أعلنت وزارة السياحة المصرية اليوم، استلام المجلس الأعلى للآثار أربع قطع أثرية مستردة من إيطاليا، بعد نجاح عملية إثبات خروجها من البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس: إن التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري مع السلطات الإيطالية أثمر بعودة هذه القطع في إطار الحفاظ على التراث الإنساني لكل شعوب العالم.

بدوره أشار شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار إلى أن السفارة المصرية في إيطاليا تسلمت القطع الأثرية المستردة خلال الفترة الماضية، موضحاً أنها تشمل جزءاً من غطاء تابوت خشبي بخطوط طولية تحتوي على صف من العلامات الهيروغليفية تعود للعصر المتأخر وتم ضبطه بمدينة أوريستانو عام 2017، وقطعتين صغيرتين من الفخار لجزء علوي من تمثال لسيدة، إضافة إلى إناء صغير من الفخار من العصر اليوناني الروماني، كما تم استرداد عمود أثري كان في متحف تورينو.

ولفت عبد الجواد إلى أنه تم إيداع هذه القطع في مخازن المتحف المصري، بهدف إجراء عمليات الصيانة اللازمة لها.

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