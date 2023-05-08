ناسا تطلق أقماراً صناعية بحجم رغيف الخبز لتحسين التنبؤ بالأعاصير

واشنطن-سانا

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا” مهمة أقمار صناعية جديدة بحجم رغيف الخبز، لتحسين التنبؤ بالأعاصير، وذلك قبيل بدء موسم الأعاصير في البلاد.

وذكرت شبكة “سي ان ان” الإخبارية أن المهمة صممت خصيصاً لتحسين التنبؤ بالأعاصير، وذلك قبل أسابيع قليلة من بدء موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي في الأول من حزيران المقبل، موضحة أن المهمة تتضمن كوكبة من “كيوب سات” وهي نوع من الأقمار الصناعية المصغرة لأبحاث الفضاء تعمل على محاولة التنبؤ بموعد هطول الأمطار ومدى شدة العاصفة القادمة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency