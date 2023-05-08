مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون في مجال الموارد المائية

بغداد-سانا

بحث وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد ونظيره العراقي عون ذياب سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية، وتطويرها لمنفعة البلدين.

وشدد الجانبان خلال لقاء بينهما في بغداد اليوم على أهمية توحيد المواقف والرؤى، من أجل ضمان حقوق البلدين المائية مع ضرورة استمرار التعاون المشترك وتبادل الزيارات والمعلومات والخبرات، من أجل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والمهم.

وأكد الوزير رعد “أهمية توحيد الموقفين السوري والعراقي باتجاه ضمان حقوق البلدين المائية، وفقا للأعراف والمواثيق الدولية”، مشيراً إلى “حرص البلدين على إدامة التشاور، وتفعيل أعمال اللجان المشتركة لمحطات القياس، لما فيه منفعتهما المتبادلة”.

ونوه الوزير رعد بنجاح مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، مؤكداً على أهمية استمرار دوراته.

من جهته أشاد وزير الموارد المائية العراقي بمشاركة الوفد السوري في أعمال المؤتمر، مشيراً إلى التداعيات السلبية للتغيرات المناخية وشح المياه، ما أدى إلى توجه الحكومة العراقية لاعتماد تقنيات الري الحديثة في تنفيذ مشاريعها الإروائية.

حضر الاجتماع السفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح.

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