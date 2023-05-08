تواصل المواقف العربية المرحبة بقرار استئناف مشاركة سورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية

عواصم-سانا

رحب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم بقرار وزراء الخارجية العرب استئناف مشاركة سورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية ونشاطاتها.

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر تويتر: بصوت عربي مخلص ومن منبر اتحاد البرلمان العربي في بغداد، طالبنا بعودة الشقيقة سورية إلى محيطها العربي، ومن أرض الشام الغالية مع أشقائنا رؤساء البرلمانات العربية، أكدنا دعم هذا الخيار، منوهاً باتخاذ هذا القرار خدمة لمصالح العرب جميعاً.

ومن لبنان قال وزير الثقافة اللبناني القاضي محمد وسام المرتضى في تغريدة على حسابه عبر تويتر: أمتنا تبقى منقوصة ومنتقصة من دون سورية، سورية الموروث والتاريخ والموقع والدور، التي تمثل الممر الإلزامي لتحقيق التعاون العربي وعنصراً إيجابياً فيه على المستويات كافة، ولا سيما الثقافي، مضيفاً: ‏مبروك للأمة العربية عاشت سورية.

بدوره اعتبر حزب الاتحاد اللبناني في بيان له أن قرار مجلس وزراء جامعة الدول العربية، بعودة سورية إلى الجامعة هو صحوة عربية، لأهمية سورية في العمل العربي، لأن غيابها واستبعادها في الفترة السابقة أربك التضامن العربي، وفتح ثغرات كبيرة في العمل المشترك.

وشدد الحزب على أن هذه الصحوة هي عودة العرب إلى ثوابت سورية القومية، داعياً إلى بذل الجهود لإنجاز عمل عربي حقيقي يصب في مصلحة الأمة وقضاياها المصيرية، وفي طليعتها قضية فلسطين والتضامن العربي وقيام نظام اقتصادي موحد يضع حداً لنهب الغرب ثروات الأمة والتلاعب في مصيرها.

ورحب رئيس المركز الوطني في الشمال اللبناني كمال الخير بقرار عودة سورية إلى الجامعة العربية، مؤكداً في بيان أن هذه العودة ستساهم في تعزيز القضايا العربية المشتركة، وعلى رأسها قضية العرب المركزية، قضية فلسطين.

من جانبها أكدت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية أن هذا القرار جاء بعد فشل المؤامرة على سورية، وانهيار المشروع المعادي، والهزيمة التي منيت بها التنظيمات الإرهابية، ويشكل اعترافاً ضمنياً بالخطأ التاريخي الذي ارتكب بحق الشعب السوري الذي استطاع بقيادته وجيشه وشعبه أن يواجه المؤامرة بقوة وصبر واقتدار.

ودعت الأمانة الدول العربية إلى لعب دور بناء في المساهمة في رفع الحصار الجائر عن سورية، والمطالبة بإنهاء العقوبات الأميركية الغربية القسرية عنها، وتقديم كل ما يلزم لإنهاء الاحتلال والوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على أراضيها، ودعمها لمحاربة التنظيمات الإرهابية وإعادة إعمارها.

كما رحب الاتحاد العام للصحفيين العرب بهذا القرار، وشدد على أن استئناف مشاركة سورية في عمل جامعة الدول العربية سيساهم في تعزيز العمل العربي المشترك، داعياً إلى دعم سورية في عملية إعادة إعمارها.

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