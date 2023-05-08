السفير ميا يبحث مع وزيري التعليم العالي والعمل العمانيين تطوير التعاون بين البلدين

مسقط-سانا

بحث سفير سورية في مسقط الدكتور إدريس ميا اليوم مع الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان علاقات التعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم العالي في البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التوقيع على البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي بين الوزارتين، وتبادل المنح الطلابية، والمشاركة في الفعاليات الثقافية والعلمية التي تقام في البلدين.

كما بحث السفير ميا مع وزير العمل في سلطنة عمان الدكتور محاد بن سعيد باعوين أوجه التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء الوزير المستشار فتوح قدسية والملحق سامر بكور والمهندس ياسر أسعد ممثلاً عن اللجنة الاغترابية، ومن الجانب العماني أحمد بن سالم السيابي مدير مساعد لدائرة التعاون الدولي في الوزارة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency