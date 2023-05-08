زاخاروفا : زيلينسكي (خان) أسلافه الذين قاتلوا النازية

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خان أسلافه الذين حاربوا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

ونقل موقع “آر تي” عن زاخاروفا قولها في تصريح اليوم: إن زيلينسكي بإلغائه الاحتفال بيوم النصر في الـ 9 من أيار أهان وخان أسلافه الذين حاربوا في صفوف الجيش الأحمر والذين عانوا وتعرضوا للتعذيب في معسكرات الاعتقال النازية، وكذلك الذين عملوا من أجل النصر.

وقدم زيلينسكي مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني حول تحويل يوم الاحتفال بذكرى النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية في أوكرانيا إلى ال8 من أيار وإعلان يوم الـ 9 من أيار يوماً لأوروبا في أوكرانيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency