الصين: لن ننسى جريمة الناتو الوحشية بحق سفارتنا في بلغراد

بكين-سانا

طالبت الصين الغرب بإيقاف تأجيج التناقضات في آسيا والتي من شأنها زعزعة أمن العالم، مستذكرة الهجوم الصاروخي الوحشي الذي شنته طائرات الناتو على سفارتها في بلغراد عام 1999.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين قوله في إفادة صحفية: إن “الشعب الصيني لن ينسى هذه الجريمة الوحشية التي ارتكبها الناتو بقيادة الولايات المتحدة.. وعلى هؤلاء المعتدين التفكير ملياً في تداعياتها”، داعياً الحلف إلى التوقف عن زرع بذور الانقسام.

وأضاف بين: إنه “وفي الآونة الأخيرة كان الحلف يتوسع باستمرار باتجاه الشرق وباتجاه منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما أدى إلى ظهور تكتلات متصارعة وتقويض السلام والاستقرار في المنطقة”.

وجرت في بلغراد أمس مراسم إحياء ذكرى ضحايا قصف السفارة الصينية، حيث قام دبلوماسيون صينيون ومواطنون ومسؤولون صرب بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري أمام مبنى السفارة الصينية السابقة.

وكان حلف الناتو استهدف في الـ 7 من أيار عام 1999 البعثة الدبلوماسية الصينية في بلغراد خلال الحرب التي شنها على يوغوسلافيا السابقة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين صينيين وإصابة 20 آخرين، فيما ادعى ممثلو الناتو وقتها أن الحادث يجب اعتباره “خطأ”.

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