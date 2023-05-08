صحيفة الخليج الإماراتية: عودة سورية إلى موقعها الطبيعي خطوة مهمة على طريق التعافي العربي

أبو ظبي-سانا

أكدت صحيفة الخليج الإماراتية أن عودة سورية إلى موقعها الطبيعي في جامعة الدول العربية تمثل خطوة مهمة على طريق التعافي العربي، نظرا لدورها الرئيسي في تعزيز ركائز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات القائمة.

وفي افتتاحيتها اليوم لفتت الصحيفة إلى أن المؤامرة التي حيكت ضد سورية والحرب الدولية الضروس التي استهدفتها منذ نحو 12 عاماً “كان هدفها تدمير هذا البلد، وتفتيت وحدته الوطنية والترابية، وإخراجه من معادلة الصراع مع أعداء الأمة باعتباره أحد الأركان الأساسية للأمن القومي العربي، وهو ما أحدث خللاً في النظام العربي الذي عانى بعد سورية من الضعف والوهن، وأصاب العمل العربي المشترك في مقتل”.

وشددت الصحيفة على ضرورة استعادة سورية سيادتها على كامل أراضيها من خلال انسحاب كل القوات الأجنبية، والقضاء على التنظيمات الإرهابية من مناطق تواجدها، والدفع بالتسوية السياسية قدما، وإنجاز الحل الشامل للأزمة.

وأكدت الصحيفة أن مهمة الدول العربية الفعلية الآن يجب أن تبدأ في العمل على مواجهة ما يسمى بـ “قانون قيصر” الأمريكي وما تضمنه من سلسلة عقوبات غير قانونية قاسية تمثل حرباً اقتصادية مفتوحة على الشعب السوري الذي يعاني منذ تطبيقه عام 2020 على مختلف المستويات المعيشية والاجتماعية والصحية.

وتابعت الصحيفة: “إن احتلال القوات الأمريكية والتركية للأراضي السورية في شمال غرب وشرق البلاد، وإقامتها قواعد عسكرية، ودعمها الجماعات المسلحة، ووضع يدها على الثروات النفطية السورية كلها تشكل تحديات أمام استعادة سيادتها، وتعيق أي جهد للحل السياسي، وهو ما يستوجب عملاً عربياً مشتركاً لمواجهة هذه التحديات من خلال ممارسة الضغوط الفعلية على الجهات المعنية، والخروج من حالة التبعية والخوف”.

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