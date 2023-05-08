سعر الذهب يرتفع 10 آلاف ليرة محلياً

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 10 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أمس الأول، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 470 ألف ليرة وشراء بـ 469 ألف ليرة سورية، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 402857 ليرة، وشراء بـ 401857 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 17 مليوناً و492 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 4 ملايين و5 آلاف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة المساءلة القانونية، ووزعت أرقام هواتف للشكاوى (0112248005 و0112230766).

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