السر والشيفرة.. بحث لعبد الله الأحمد يسلط الضوء على التغيرات والحروب وتفشي الخرافات

دمشق-سانا

السر والشيفرة بحث جديد لمؤلفه الباحث والمحلل السياسي عبد الله الأحمد يتحدث عن التغيرات والحروب وتوقعات انهيار النظام النقدي العالمي، وتفشي البدع والخرافات والأساطير.

وفي الكتاب يرى الباحث الأحمد أن أزمة كورونا مفتعلة تتعلق بشكل العالم المستقبلي ومناطق النفوذ، وأنها قد تكون طويلة فلا بد من معرفة كيفية التعايش معها، لأن الحياة رحلة اختبار ورسالة، وعلى الإنسان مواجهة مخاطر كثيرة خلال مسيرة حياته.

ولفت الأحمد إلى أن الأزمة ليست مجرد صراع دول على الهيمنة وتقاسم العالم فهي أزمة بشرية يربح فيها أصحاب المعرفة والوعي الجمعي الإيجابي.

ويسلط الباحث الضوء في كتابه على مساعي أمريكا ومن معها لتدمير الدول القومية وخلق قوة واحدة في العالم، والسيطرة على التجارة والمال، والترويج لعولمة ومشروع الحكومة العالمية وأمور أخرى تضر بالبشرية.

مدير دار الرضا للنشر الباحث الدكتور هاني شحادة، أوضح أن المؤلف والمحلل قدم في كتابه قوة منهجية في وضع شيفرة المتحولات العالمية، ورصد التداعيات والتحولات المحيطة بها.

يذكر أن الكتاب من منشورات دار الرضا للنشر، ويقع في 215 صفحة من القطع المتوسط.

محمد خالد الخضر

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