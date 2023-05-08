الخارجية الروسية ترحب بقرار استئناف مشاركة سورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية

موسكو-سانا

رحبت وزارة الخارجية الروسية بقرار استئناف مشاركة وفود سورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان لها عبر قناتها على تليغرام اليوم: “إن استئناف مشاركة سورية في أعمال جامعة الدول العربية باعتبارها من الدول المؤسسة لها، سيساعد في تحسين الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط وسرعة تجاوز تداعيات الأزمة في سورية”.

وتوقعت زاخاروفا في الوقت ذاته زيادة دعم الدول العربية لسورية في حل مشاكل إعادة الإعمار فيها.

وأصدر وزراء خارجية جامعة الدول العربية في وقت سابق القرار رقم 8914 الذي أقروا فيه استئناف مشاركة سورية باجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من اليوم.

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