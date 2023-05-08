زينيت يهزم سبارتاك ويحسم لقب الدوري الروسي

موسكو-سانا

حسم نادي زينيت بطرسبورغ لقب الدوري الروسي لكرة القدم قبل أربع مراحل من ختام البطولة، بفوزه على ضيفه سبارتاك موسكو بنتيجة 3-2 اليوم في الجولة الـ 26.

وأحرز ثلاثية زينيت كل من كلودينهو، وأندريه موستوفوي، وإيفان سيرغييف في الدقائق 13، و39، و90 توالياً، فيما سجل كيتا بالدي، وكوينسي بروميس (من ضربة جزاء) هدفي سبارتاك في الدقيقتين 13 و85.

وبهذا الفوز رفع زينيت رصيده إلى 64 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه تسيسكا موسكو ليحسم رسميا تتويجه بالدوري للمرة التاسعة في تاريخه والخامسة توالياً.

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