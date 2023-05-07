افتتاح فعاليات مهرجان مصياف المسرحي

حماة-سانا

انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان مصياف المسرحي الذي تقيمه مديرية المسارح والموسيقا في الفترة ما بين 7 و13 من الشهر الجاري على مسرح المركز الثقافي في مدينة مصياف.

وأكد مدير ثقافة حماة سامي طه في كلمة ترحيبية أهمية الحركة المسرحية في مدينة مصياف التي تعيش حالة تجدد وتطور مستمرين، لافتاً إلى أن المهرجان جاء للاحتفاء بالقامات الفنية المسرحية التي تزخر بها مصياف، حيث يوجد فيها الكثير من الفرق المسرحية التي تساهم في تمكين الحراك المسرحي في المحافظة.

وأشار طه إلى أهمية العروض المشاركة في المهرجان التي تعتمد قواعد وأسساً فنية دقيقة، حيث تم اختيار خمسة عروض للمشاركة تعكس تنوع التجارب المسرحية، وتجسد الكثير من القضايا المجتمعية والفكرية.

وأحيت الفنانة زهراء قصاب وفرقتها الموسيقية بقيادة مازن قصاب حفل الافتتاح الذي استمع من خلاله الجمهور لوصلات موسيقية وغنائية طربية لعمالقة الطرب.

ولفتت قصاب في تصريح لمراسلة سانا إلى أن القصيدة التي بدأت الحفل بها من تأليف وألحان أختها مادلين قصاب، مبينة أنه تم انتقاء الفقرات الغنائية الطربية والتراثية بدقة، وقد لاقت استحسان وتفاعل الحضور.

سهاد حسن

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency