الفتوة في مواجهة جبلة في قمة مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

يدخل فريق الفتوة منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم التي ستنطلق غداً وعينه على انتصار ثمين على منافسه جبلة، ليعزز بها موقعه في الصدارة، ولاسيما مع اقتراب الدوري من نهايته.

المباراة التي سيكون مسرحها ملعب الجلاء بدمشق على موعد مع قمة نارية تجمع المتصدر والوصيف، لذلك فالفوز لن يكون سهلاً للمتصدر، حيث يسعى منافسه جبلة هو الآخر لفوز يدخله سباق المنافسة على الصدارة، ولا سيما أنه يبتعد عن المتصدر بثلاث نقاط فقط.

وفي الجولة ذاتها يلتقي فريقا المجد وحطين على ملعب المحافظة وكلاهما يسعى لتحقيق الفوز على حساب الآخر، فالأول يمني النفس بالنقاط الثلاث التي تقربه أكثر في الترتيب وتبعده عن فرق المؤخرة، حيث يحتل المركز الثامن بينما حطين المتعثر في المركز الحادي عشر بـ 9 نقاط لا يمكنه التفريط بنقاط الجولات القادمة، وبات الفوز أمراً ضرورياً للهروب من الهبوط.

وفي مباراة أخرى يلتقي الكرامة مع الطليعة على ملعب الباسل في حمص، بينما يلعب الجيش مع الوحدة بعد غد في ختام هذه الجولة على ملعب الجلاء بدمشق، علماً أن مباراة تشرين والوثبة من هذه الجولة تأجلت إلى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، لارتباط تشرين بالمشاركة في كأس الأندية الأبطال.

ويتصدر الفتوة ترتيب الفرق برصيد 33 نقطة يليه جبلة والاتحاد أهلي حلب بـ 30 نقطة لكل منهما، فالوثبة بـ 27 نقطة وتشرين بـ 24 نقطة فالجيش 23 نقطة ثم الكرامة 17 نقطة، فالمجد12 نقطة والطليعة 11نقطة، فالوحدة وحطين بـ9 نقاط لكل منهما.

محمد الرحيل

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