بيانات تكشف توسع في صناعة المعلومات الإلكترونية بالصين في آذار الماضي

بكين-سانا

أظهرت بيانات رسمية أن صناعة المعلومات الإلكترونية في الصين حافظت على توسع مطرد في آذار الماضي، مع ارتفاع القيمة المضافة للشركات الكبرى في القطاع بنسبة 1.2 بالمئة على أساس سنوي.

وذكرت (شينخوا) أن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات كشفت في بيانات حديثة أنه خلال الفترة من كانون الثاني إلى آذار هذا العام، انخفضت القيمة المضافة لشركات تصنيع المعلومات الإلكترونية الكبرى بنسبة 1.1 بالمئة على أساس سنوي، وتقلص هذا الانخفاض عن انخفاض بنسبة 2.6 بالمئة خلال شهري كانون الثاني وشباط هذا العام.

وأظهرت البيانات أن إنتاج الهواتف المحمولة انخفض بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي إلى 331 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2023 ،في حين تقلص إنتاج الدوائر المتكاملة بنسبة 14.8 بالمئة إلى 72.2 مليار وحدة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency