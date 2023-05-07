الاستخبارات العراقية تعتقل خمسة من إرهابيي (داعش) في محافظة نينوى

بغداد-سانا

أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية العراقية القبض على خمسة من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة نينوى.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة، وتلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه: “إن عناصر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذوا مهمة نوعية استندت إلى معلومات استخبارية ومراقبة ميدانية، وتمكنوا خلالها من القبض على خمسة أشخاص مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في محافظة نينوى”.

وأوضح البيان أن “التحقيقات والمعلومات التي تمتلكها وكالة الاستخبارات أكدت أنهم ينتمون لعصابات (داعش) الإرهابية، وقد عملوا في أماكن مختلفة بعد تكليفهم بمهام ضمن ما يسمى بـ الولايات والفرق، وأطلقت عليهم ألقاباً وكنى وهمية كانت تستخدمها العصابات الإرهابية لإقناع عناصرها بالانضمام إلى صفوفها”.

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