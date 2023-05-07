مصنع شركة تسلا لصناعة السيارات في شانغهاي يسلم أكثر من 75 ألف مركبة في نيسان الماضي

بكين-سانا

كشفت بيانات رسمية صينية اليوم أن مصنع شركة تسلا لصناعة السيارات في شانغهاي سلم 75842 مركبة في شهر نيسان الماضي.

وأوضحت البيانات الصادرة عن رابطة سيارات الركاب الصينية وفق ما نقلت شينخوا: “سلم مصنع الشركة في شانغهاي 710 آلاف مركبة في عام 2022 بزيادة 48 بالمئة مقارنة بعام 2021، وحتى بداية شهر أيار الجاري أقامت الشركة أكثر من 1600 محطة شحن فائقة السرعة، وأكثر من 10 آلاف من نقاط الشحن فائقة السرعة، وأكثر من 700 محطة شحن بطيئة السرعة في البر الرئيسي الصيني”.

وأشارت البيانات إلى أن الصين هي الأكبر في إنتاج مركبات الطاقة الجديدة ومبيعات السوق على مستوى العالم، وأنه خلال الربع الأول من العام الجاري قفزت مبيعات التجزئة لمركبات الطاقة الجديدة 22.4بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.31 مليون وحدة.

وتأسس المصنع في شانغهاي عام 2019 وهو أول مصنع ضخم للشركة خارج الولايات المتحدة، حيث أعلنت الشركة الشهر الماضي أنها ستبني مصنعاً جديداً ضخماً في شانغهاي يخصص لتصنيع منتج تخزين الطاقة (تسلا ميجاباك)، حيث من المقرر أن يتم وضع حجر الأساس له في الربع الثالث من هذا العام، كما يتوقع بداية الإنتاج في الربع الثاني من 2024.

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