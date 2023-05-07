اختتام بطولة نادي عرى السابعة بطاولة النرد

السويداء-سانا

بمشاركة نحو 30 لاعباً اختتمت منافسات بطولة طاولة النرد السابعة التي أقامها نادي عرى بالسويداء، بإشراف اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بالمحافظة.

وفاز بالمركز الأول بسام عقل، تلاه فيصل نجيب الأعور ثم كمال الحداد.

وأشار عضو اللجنة التنفيذية في المحافظة مجيد الأعور في تصريح لـ سانا إلى أهمية البطولة كتقليد سنوي يعزز الجوانب الاجتماعية في النادي، ويدعم ممارسة مثل هذه الألعاب الشعبية، منوها بالجهود المبذولة لإنجاحها من غرفة صناعة وتجارة السويداء ومجلس بلدة عرى وغيرهم من الفعاليات.

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