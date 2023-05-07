الوحدة مع ضيفه الحرية في إياب سلة الرجال

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الشهاوي: شهداء سورية دافعوا عن وطنهم في مواجهة المعتدين والإرهابيين
2023-05-06
مذكرة تعاون بين مؤسسة (وثيقة وطن) وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية العمانية
2023-05-06
مؤرخ سلوفاكي: الوجود العسكري الأمريكي في سورية غير شرعي
2023-05-06
سورية تشارك في اجتماع وزراء الثقافة لمجموعة ال77 والصين في كوبا
2023-05-06
رئيسي لوكالة سانا وقناة السورية: إيران ستبقى إلى جانب سورية وشعبها وهي تثق بأن النصر سيكون حليفه في النهاية
2023-05-05
وزير الطاقة الإندونيسي يبحث مع سفير سورية في جاكرتا التعاون في مجال الطاقة
2023-05-05
المتحدث باسم الخارجية العراقية: احترام سيادة سورية ودعم شعبها من مصلحة الاستقرار العربي
2023-05-05
محليات
السورية للتجارة بدمشق: بيع الرز المدعوم لمن لم يستلم مخصصاته دون رسائل اعتبارا من الـ 8 من الشهر الجاري
2023-05-06
بدء توزيع المازوت المدعوم على مزارعي التبغ في المحافظات
2023-05-06
خروج خط الكهرباء الواصل بين محطتي الطبقة والأبواب من الخدمة
2023-05-06
تخريج 17 من ذوي الشهداء والجرحى بصفة مهني ضمن حاضنة دمر الحرفية
2023-05-06
الطقس غداً: الحرارة إلى انخفاض والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2023-05-06
بمناسبة عيد الشهداء… وضع أكاليل الورود على أضرحتهم وتكريم وزيارة أسر شهداء وجرحى
2023-05-06
فعاليات فنية ومعارض في المهرجان السنوي الفرعي لدائرة المسرح المدرسي والأنشطة الفنية بطرطوس
2023-05-06
رياضة
فوز الوحدة والكرامة على الحرية والوثبة في إياب دوري كرة السلة للرجال
2023-05-06
بعد معاناة استمرت 33عاماً.. مدينة نابولي تفتح نافذة الإنجازات من جديد
2023-05-06
تشيلسي يفوز بثلاثية على بورنموث وتوتنهام يتخطى كريستال بالاس في الدوري الانكليزي
2023-05-06
ليفربول يفوز على برينتفورد في الدوري الانكليزي
2023-05-06
الحكم السوري وسام زين في بطولة العالم لكرة السلة .. تميز لاعباً ومدرباً وتألق حكماً
2023-05-06
تأهل سيدات فيروزة للدور الثاني من مسابقة كأس الجمهورية بكرة القدم
2023-05-06
بمناسبة عيد الشهداء.. بطولة تنشيطية بتحدي اللياقة البدنية لذوي الهمم بالسويداء
2023-05-06
اقتصاد
زراعة ريف دمشق: مكافحة نحو 4000 هكتار من حقول القمح ضد حشرة السونة
2023-05-06
إجراءات وتدابير لضمان استلام محصول القمح من الفلاحين في حماة
2023-05-06
بدء جني محصول البطاطا الربيعية بمنطقة الغاب
2023-05-06
وزير النفط يطلع على واقع العمل في مناجم الفوسفات بتدمر
2023-05-05
بطاقة إنتاجية 300 ألف متر مكعب… إدخال بئر (التياس 3) الغازي بالإنتاج
2023-05-05
الروبل يسجل أعلى مستوى مقابل الدولار منذ نهاية آذار الماضي
2023-05-05
الذهب يتجه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية خلال شهرين
2023-05-05
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
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أبناء الجولان يحيون ذكرى الشهداء.. دماؤهم صنعت انتصار سورية على الإرهاب
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الحرارة أعلى من معدلاتها والجو حار نسبياً
المركز الوطني للزلازل: تسجيل 7 هزات خفيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية
الرئيس الأسد يجري جلسة مباحثات مع الرئيس الإيراني قبيل مغادرته دمشق
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رئيسي خلال لقائه المقداد: إيران تدعم باستمرار سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها
الوحدة مع ضيفه الحرية في إياب سلة الرجال
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