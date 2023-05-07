السورية للتجارة بدمشق: بيع الرز المدعوم لمن لم يستلم مخصصاته دون رسائل اعتبارا من الـ 8  من الشهر الجاري

دمشق-سانا

أعلن فرع المؤسسة السورية للتجارة بدمشق عن بيع مادة الرز المدعوم لكل مواطن منعته ظروفه من استلام مخصصاته أو لم تصله الرسالة للدورة الحالية، وذلك عبر أجهزة الماستر دون رسائل عبر البطاقة الإلكترونية في عدد من الصالات والمجمعات اعتبارا من الـ 8 من الشهر الجاري.

وأوضح مدير الفرع سامي هليل في تصريح لمراسل سانا أن الصالات والمجمعات هي صالة الأشمر “جانب جامع الاشمر” ومجمع الأمويين ” خلف وكالة سانا” ومركز إدارة الفرع “دوار كفر سوسة”، ومجمع برزة “جانب كازية النزهة” وصالة المجد “جانب المشفى الفرنسي” وصالة مشروع دمر “جانب مخبز دمر الآلي” وصالة مركز وزاره الإعلام ” اتوستراد المزة” وصالة مزة جديدة

“بنايات الـ 14 وصالة مزة قديمة “جانب برج تالا” وصالة التجارة خضار “جانب مخبز العدوي”.

وبين هليل أن البيع متاح يومياً من الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الـ 5 بعد الظهر، والفرع لديه فريق معني بالمتابعة اليومية لتزويد الصالات بكميات جديدة عند انتهاء الموجود منها.

علي عجيب

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