الخارجية الروسية تحمّل واشنطن وكييف مسؤولية الاعتداء الإرهابي على بريليبين

موسكو-سانا

حملت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة وأوكرانيا مسؤولية محاولة اغتيال الكاتب والصحفي والسياسي الروسي زاخار بريليبين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: “إن مسؤولية العمل الإرهابي الذي تعرض له بريليبين وغيره من الأعمال الإرهابية التي حصلت سابقا لا تقع على عاتق السلطات الأوكرانية فحسب، بل على عاتق أسيادها الغربيين، ولا سيما الولايات المتحدة، التي ساهمت جهودهم منذ انقلاب شباط عام 2014 في أوكرانيا برعاية المشروع المناهض لروسيا القائم على النازية الجديدة”.

وأضافت الوزارة: “إن عدم إدانة واشنطن لهجوم إرهابي آخر على صحفي روسي وشخصية عامة يكشف طبيعة السلطات الأمريكية، كما أن صمت المنظمات الدولية أمر غير مقبول”.

وتابعت الوزارة: “إن العمل الإرهابي ضد بريليبين هو مظهر آخر من مظاهر هذا التوجه المنهجي للقضاء على المعارضين، والذي زرع في أوكرانيا منذ عام 2014 بجهود واشنطن، ليصبح رد الفعل الأساسي لنظام كييف”.

وكان الكاتب والسياسى الروسى زاخار بريليبين رئيس حزب روسيا العادلة أصيب بجروح وقتل مرافقه جراء انفجار عبوة بسيارته فى مدينة نيجنى نوفغورود شرق موسكو اليوم، فيما أعلنت وزارة الداخلية القبض على المتهم بالوقوف وراء تفجير السيارة.

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