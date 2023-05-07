بمشاركة سورية… انطلاق أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه

بغداد-سانا

انطلقت اليوم أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة وفد سوري برئاسة الدكتور تمام رعد وزير الموارد المائية.

ودعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في كلمة أمام المؤتمر إلى تدخل دولي عاجل لمعالجة شح المياه الذي تعاني منه دول المنطقة، والذي يشكل تهديدا لثقافة وحضارة العراق.

وأشار السوداني إلى أن الحكومة العراقية تعتزم تحلية مياه البحر بعد أن اتجهت إلى الخبرات التي تملكها الدول المتقدمة للاستفادة منها بهذا الخصوص.

وفي تصريح لمراسلة سانا في بغداد قال الوزير رعد: إن سورية تشارك في هذا المؤتمر بعد مشاركتها في نسخته الأولى لتعميق مسار التنسيق والتعاون مع العراق من أجل الحصول على حصص عادلة من مياه نهري دجلة والفرات بشكل مشترك وعلى أسس علمية دقيقة، مؤكدا أن ممارسات الجانب التركي في حجب الحصص المائية لسورية والعراق تتنافى مع كل القوانين الدولية المتعارف عليها فيما يخص المياه الدولية المشتركة بين الدول المتشاطئة على الأنهر الدولية.

من جهته نوه وكيل وزير الموارد المائية العراقية رائد الجشعمي بالمشاركة السورية في أعمال المؤتمر، وقال: إن هذا المؤتمر يُسلط الضوء على الهموم المشتركة لدى كل الدول المساهمة في مواجهة التغيرات المناخية وقلة الأمطار وشح المياه لأسباب عديدة منها تزايد عدد السكان وأزمة الغذاء العالمية.

وأشار الجشعمي إلى أن الدول المشاركة ستناقش ملفات ومواضيع عدة إضافة إلى عقد ورشات عمل يتم التعرف من خلالها على تقنيات الري الحديثة، واستخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها بدلاً من توجيهها إلى المياه النقية.

ويسعى مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه إلى إيجاد البدائل والحلول الممكنة للتخفيف من آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري، وإلى تحقيق استدامة بيئة الأهوار والأراضي الرطبة للحفاظ على النظام الايكولوجي والتنوع الإحيائي في المنطقة.

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