بعد معاناة استمرت 33عاماً.. مدينة نابولي تفتح نافذة الإنجازات من جديد

روما-سانا

ثلاثي نابولي أعاد لقب الدوري الإيطالي إليه بعد غياب 33 عاماً.. ونافذة مارادونا تفتح من جديد

توج نادي نابولي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه بعد صيام عن منصات التتويج دام حوالي 33 عاماً، وذلك بتعادله مع أودينيزي بهدف لمثله في الجولة الـ 33 من الدوري الإيطالي وذلك قبل نهاية الموسم بـ 5 جولات من نهاية الموسم، موسعاً الفارق بينه وبين لاتسيو الثاني إلى 16 نقطة.

وحقق النادي الإيطالي هذا اللقب لأول مرة منذ العام 1990 عندما كان يلعب بصفوف الفريق أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندوا مارادونا.

ثلاثي نابولي صنع الفارق

ويعود الفضل في العودة إلى منصات التتويج لمهاجمها النيجري فيكتور أوسيمين الذي استطاع أن يحقق 22 هدفاً في الدوري الإيطالي حتى الآن وبفارق 3 أهداف عن مهاجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز، وهذا ما يجعل اللعب محط أنظار للعديد من الفرق الأوروبية العريقة، إلا أن رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس تحدث لشبكة راديو وتليفزيون إيطاليا الرسمية أن هذا الهداف الخطير الملقب بـ (ذي القناع) ليس للبيع إطلاقاً، إذ يمتد عقده حتى صيف 2025، ليغلق الباب أمام العديد من الأندية الكبرى التي حاولت إغراء اللاعب بالرحيل.

ولا ننسى ذكر اسم الجوهرة الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي قدم موسماً استثنائياً مع فريقه نابولي بالدوري الإيطالي، بعدما خطف الأضواء بفضل مهارته الفنية وأهدافه، مسجلاً 12 هدفاً احتل إثرها المركز الخامس في قائمة ترتيب الهدافين، علماً أنّه أفضل صانع للأهداف برصيد 10 تمريرات حاسمة متفوقاً على الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش لاعب لاتسيو.

ويحسب هذا الإنجاز لمدرب الفريق لوتشيانو سباليتي صاحب الـ 64 عاماً أنه أصبح أكبر مدرب يتمكن من الفوز بلقب الاسكوديتو خلال تاريخ البطولة حسب شبكة أوبتا المتخصصة في الإحصائيات، حيث عاش سباليتي معاناة امتدت لحوالي 30 عاماً خلال مسيرته التدريبية، مع بداية مشواره مع إمبولي، إلا أنه لم يسبق له أن توج بلقب الدوري الإيطالي خلال مشواره مع مختلف الأندية التي دربها، ورغم توليه تدريب أندية كبيرة مثل روما وإنتر ميلان.

في نابولي نافذة لا تفتح إلا لحدث استثنائي

وعندما نبحث عن الاستثناء نجد أن مدينة نابولي لها طقوس مميزة ومختلفة عن باقي المدن من خلال رسم لوحة جدارية لماردونا شهدت وجود نافذة في مكان رأس الأسطورة الراحل، لا تفتح إلا عندما يكون نابولي بطل للدوري الإيطالي وبالفعل تم فتح النافذة في عامي 1987 و1990 عندما حقق نابولي اللقب، وأيضاً على سبيل الاستثناء عندما حققت الأرجنتين لقب كأس العالم في قطر، وشهد ليل الخميس الماضي فتح تلك النافذة مرة أخرى ونابولي بطلاً للدوري الإيطالي بعد معاناة استمرت حوالي 33 عاماً.

موسى حاج محمود

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