فوز الوحدة والكرامة على الحرية والوثبة في إياب دوري كرة السلة للرجال

دمشق-سانا

حقق فريق الوحدة فوزاً على ضيفه الحرية بنتيجة 55-70 نقطة ضمن منافسات مرحلة إياب دوري سلة الرجال، وذلك في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وسيطر فريق الحرية على مجريات الربع الأول من اللقاء، حيث جاءت النتيجة بواقع 26-8 نقاط، فيما تقدم الوحدة في الربع الثاني والثالث والرابع بواقع 18-12 نقطة و 24-8 نقاط و 20-9 نقاط .

وفي صالة غزوان أبو زيد بحمص فاز فريق الكرامة على الوثبة بنتيجة 93-87 نقطة.

وتلعب الفرق مع بعضها ذهاباً وإياباً في الدور الأول ويهبط بنهايته الناديان الأخيران إلى الدرجة الثانية، ويتأهل الأربعة الأوائل إلى الدور النهائي الذي يلعب فيه الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث للفوز بثلاث مباريات من أصل خمس، ويتأهل الفائزان إلى النهائي، وفي حال فوز أحدهما بأربع منها فإنه يتوج باللقب.

هادي عمران

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مباراة الوحدة مع ضيفه الحرية في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق