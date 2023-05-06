الشهاوي: شهداء سورية دافعوا عن وطنهم في مواجهة المعتدين والإرهابيين

القاهرة-سانا

أكد رئيس أركان الحرب الكيميائية المصري الأسبق مستشار كلية القادة والأركان اللواء أركان حرب محمد الشهاوي أن شهداء سورية دافعوا عن وطنهم في مواجهة المعتدين والإرهابيين من أجل الحفاظ على بلدهم وسيادته.

وقال الشهاوي في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة في ذكرى شهداء السادس من أيار: إن سورية استطاعت بفضل بطولات جيشها وتضحياتها القضاء على الإرهاب، منوها بالشهداء الذين ارتقوا حتى يعيش الوطن السوري.

وأضاف الشهاوي: إن الشهداء هم رمز التضحية والفداء وحب الوطن على مر العصور، لافتا إلى أنه وبعد 107 أعوام على قافلة الشهداء الأولى نجدد التحية لكل شهداء سورية وفي كل الأزمان.

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