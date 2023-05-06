إصابة سبعة عناصر من قوات حفظ السلام في مالي

باماكو-سانا

أصيب سبعة من عناصر قوات حفظ السلام العاملة في مالي بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة اليوم استهدفت قافلة أممية وسط البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة للمساعدة على إرساء الاستقرار قولها: “إن عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون استهدفت قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة، أثناء مرورها شمال دوينتزا، ما أدى إلى إصابة سبعة من عناصرها”، مشيرة إلى أنهم يخضعون للعلاج من دون أن تقدم معلومات عن وضعهم أو جنسيتهم.

وأضافت: “تم إحصاء ستة هجمات مشابهة بعبوات ناسفة خلال العام الحالي وسط البلاد”.

وأدت الألغام والعبوات الناسفة إلى مقتل نحو 80 عنصراً من قوات حفظ السلام خلال عشر سنوات، بينهم ثلاثة عناصر في الكتيبة السنغالية في شباط الماضي.

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