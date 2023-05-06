بدء توزيع المازوت المدعوم على مزارعي التبغ في المحافظات

دمشق-سانا

بدأت المؤسسة العامة للتبغ بالتعاون مع مديريات المحروقات في المحافظات توزيع المحروقات اللازمة لمزارعي التبغ في كل المناطق الزراعية.

وأوضحت المؤسسة أنها وزعت على المزارعين في شعبة مرمريتا بمحافظة حمص حوالي 10 آلاف ليتر مازوت زراعي مدعوم، لـ 1578 مزارع تبغ مرخص صنف تنباك، وذلك للمباشرة في عملية الفلاحة.

وبينت المؤسسة أن عملية التوزيع مستمرة خلال الأسبوع الحالي في محافظة اللاذقية بكل شعبها الزراعية، للمباشرة بعملية الفلاحة، وذلك بمعدل 5 ليترات مازوت زراعي مدعوم لكل 1 دونم مرخص.

وفيما يتعلق بمزارعي التبغ المرخصين في محافظة ريف دمشق ذكرت المؤسسة أنه سيتم توزيع المازوت المدعوم شهرياً، لمتابعة العمليات الزراعية والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين كميات المحروقات اللازمة لباقي العمليات الزراعية ولكل المناطق، مؤكدة أن كوادر المؤسسة مستمرة بالإشراف على حسن سير عملية توزيع المازوت في كل المناطق الزراعية.

أحمد سليمان

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