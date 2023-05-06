فعاليات فنية ومعارض في المهرجان السنوي الفرعي لدائرة المسرح المدرسي والأنشطة الفنية بطرطوس

طرطوس-سانا

أقامت مديرية التربية في طرطوس بالتعاون مع مديرية الثقافة المهرجان السنوي الفرعي لدائرة المسرح المدرسي والأنشطة الفنية، وذلك في المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس.

وتضمن المهرجان عروضاً مسرحية وفقرات فنية غنائية وموسيقية ورياضية منوعة، ومعرضاً للذكاء الصنعي والبرمجيات، وآخر للأعمال والمشغولات اليدوية، إضافة إلى تكريم المدرسين المشاركين من المسرح المدرسي.

وأوضح وزير التربية الدكتور دارم طباع في تصريح للصحفيين أن الهدف من الاحتفالية إظهار إبداعات الطلبة والمدرسين والكادر الإداري والتربوي ككل، حيث تعمل الوزارة على إظهار هذه الإبداعات في المحافظات كافة من خلال البرامج والأنشطة العلمية والفنية.

ولفت الدكتور طباع إلى تميز محافظة طرطوس بإدخال الذكاء الصنعي على البرامج التي تعطي الأمل بأن التحليل في التعليم من الممكن أن يبدأ في مدارسها.

بدوره أكد مدير تربية طرطوس علي شحود في كلمته على أهمية المهرجان الذي اعتبره ملتقى فنياً وتظاهرة ثقافية تربوية تظهر الطاقات الإبداعية للطلاب، من خلال الأنشطة الفنية والعروض المنوعة التي تشكل مظهراً من مظاهر العمل الجاد فكرياً، ما يعكس الدور المهم للأنشطة المدرسية والتميز في مختلف جوانب العمل التربوي.

وأشار رئيس دائرة المعلوماتية بمديرية التربية المهندس محمد حسن في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المعرض الذي تنظمه المديرية والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، للإضاءة على المشاريع التي يقدمها الطلاب في الروبوت والذكاء الصنعي والبرمجة والتصميم والمونتاج وللتعريف بها واحتضانها.

من جانبه بين مشرف نادي الروبوت في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ومنسق مادة المعلوماتية في مديرية التربية علي محمد، أن الأطفال المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً يقدمون 12 مشروعاً في الروبوت، ونحو 20 مشروع ذكاء صنعي وبرمجة قابلة للتطبيق وتمثل نتاج عمل تدريبي لعام دراسي كامل، إضافة إلى الدورات التي تقيمها الجمعية لطلابها.

المدربة سوسن حسن رأت أن تقديم معلومات أولية وتدريب الأطفال على أحد البرامج المعروف ب (سكراتش) الذي يشكل بيئة تصميمية بسيطة في عالم البرمجيات يساعد الطفل المتدرب على التفكير المنطقي والخوارزميات، بطريقة سهلة تمكنه من التدرج لمعرفة باقي البرامج على نحو أفضل.

حضر المهرجان محافظ طرطوس عبد الحليم عوض خليل، وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسين، وقائد الشرطة العميد وفيق أبو دلة ورئيس منظمة طلائع البعث الدكتور عزت عربي كاتبي، ورئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة سومر ظاهر، والدكتور حسان نجار رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، وحشد رسمي وشعبي من أهالي الطلاب المشاركين.

كما قام وزير التربية ومحافظ طرطوس وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي والمعنيون بزيارة إلى مدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء، اطلعوا خلالها على سير العملية التعليمية فيها، وجالوا في مختلف أقسامها، مؤكدين على دورها التربوي التعليمي والاجتماعي في احتضان أبناء الشهداء والأيتام، مبدياً الاستعداد لتقديم ما يلزم لتطوير العملية التعليمية فيها.

من جهته قدم مدير أوقاف طرطوس عبد الله السيد لمحة موجزة عن المدرسة، مؤكداً استمرار العمل لتقديم الأفضل في هذا المجال لأبناء الشهداء الذين قدموا حياتهم فداءً للوطن ووحدته ومنعته.

فاطمة حسين

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