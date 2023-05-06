بمناسبة عيد الشهداء… وضع أكاليل الورود على أضرحتهم وتكريم وزيارة أسر شهداء وجرحى

محافظات-سانا

بمناسبة عيد الشهداء زارت فعاليات رسمية وشعبية اليوم عدداً من مقابر الشهداء في المحافظات، ووضعت أكاليل الورود على أضرحتهم، وقرأت الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.

وفي مقبرة الشهداء في طرطوس وضع محافظ طرطوس عبد الحليم عوض خليل وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسين وقائد الشرطة العميد وفيق أبو دلة ووزير التربية الدكتور دارم طباع إكليلاً من الزهور على ضريح الجندي المجهول.

وبعد أن عزفت الفرقة النحاسية النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية وموسيقا لحن الشهيد قرأ الحضور الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار، ثم دعا مدير أوقاف طرطوس عبد الله السيد في كلمة بالنصر والتوفيق للقيادة والجيش، والخير للبلاد، وبالرحمة لأرواح شهداء سورية الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى.

شارك بالزيارة عدد من أعضاء مجلس الشعب عن المحافظة، وعدد من مديري المؤسسات الحكومية والمنظمات والنقابات فيها، ورئيس منظمة طلائع البعث عزت عربي كاتبي، ورئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة سومر ظاهر، مع حشد رسمي وحزبي وشعبي من ذوي الشهداء وأبناء المحافظة.

وكرم مجلس محافظة طرطوس بالتعاون مع إحدى الفعاليات الاقتصادية من محافظة حلب 150 أسرة من ذوي الشهداء بمحافظة طرطوس من القوات الرديفة، ممن لديهم ثلاثة أطفال وزوجة غير موظفة.

وأكدت عليا محمود رئيس المجلس في كلمتها على المكانة العظيمة للشهادة والشهداء، منوهة بحالة التكافل الاجتماعي لأصحاب الأيادي البيضاء التي تعكس حالة الألفة والمحبة بين أبناء المجتمع.

وشكرت زوجة الشهيد أحمد سلمان فريال عباس التي ألقت كلمة ذوي الشهداء الجهات الرسمية والأهلية القائمة على التكريم، ورأت أن عيد الشهداء هو تجديد وتأكيد على قيمة الشهادة، والتضحية الكبيرة التي قدمها الشهداء في سبيل عزة الوطن وحريته وكرامته ووحدة ترابه وشعبه.

حضر حفل التكريم نائب رئيس المكتب التنفيذي القاضي حسان ناعوس، وعضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي سمير خضر، ورئيس مجلس مدينة طرطوس وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة.

كما زار محافظ حمص المهندس نمير مخلوف، وأمين فرع حمص لحزب البعث عمر حورية، وقائد المنطقة الوسطى اللواء لؤي عليا روضة شهداء الفردوس في حي الأرمن بالمدينة، ووضعوا إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، وعزفت الفرقة النحاسية لموسيقا الجيش لحني الشهيد ووداعه، وذلك بمشاركة حشد من الفعاليات الرسمية والشعبية وذوي الشهداء.

وزار المحافظ وأمين الفرع عدداً من جرحى الجيش في مشفى الشهيد عبد القادر شقفة بحي الوعر، وعدداً من أسر الشهداء بحمص تقديراً لتضحيات أبنائها في سبيل عزة وكرامة الوطن.

وأشار المحافظ خلال لقائه الجرحى وأسر الشهداء ومعايدتهم إلى استمرار جهود المحافظة ومختلف الجهات والمؤسسات الخدمية لتقديم يد العون والدعم لأبنائهم تقديراً لتضحياتهم في سبيل الوطن.

بدوره نوه أمين فرع حمص للحزب في تصريح إعلامي بتضحيات الشهداء لتحرير الوطن من دنس الإرهاب، متوجها بالتحية لجيشنا السوري البطل وقائد الوطن.

من جهتهم أعرب عدد من الجرحى وأسر الشهداء على مواصلة العطاء والوفاء للوطن وقائد الوطن، مؤكدين أن سورية اليوم تعيش أوج انتصاراتها بفضل تضحيات أبنائها، ولا بد أن تزهر دماء الشهداء عزة وازدهاراً.

شارك في الزيارة قائد شرطة محافظة حمص العميد أحمد الفرحان تكليفاً، وعدد من الفعاليات الرسمية والشعبية بالمحافظة.

وأقامت قيادة الشرطة في محافظة الحسكة احتفالية بمناسبة عيد الشهداء في مقر وحدة حفظ الأمن والنظام، تخللها تكريم عدد من ذوي الشهداء والجرحى تقديراً لتضحيات أبنائهم ليبقى تراب الوطن عزيزاً مصاناً.

وبين قائد شرطة المحافظة العميد محمود جنيد الأحمد أنه في هذا اليوم نستذكر شهداءنا الأبطال الذين جسدوا أروع ملاحم البطولة والفداء والعطاء في سبيل الوطن وضحوا بأغلى ما يملكون من أرواحهم ودمائهم في سبيل عزته ومنعته، موضحاً أن تكريم عدد من ذوي الشهداء هو تقدير لما قدمه أبناؤهم فداء للوطن.

ولفت أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي المهندس تركي عزيز حسن إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة اليوم هو إحياء لمجد الأبطال الذين ضحوا في سبيل عزة الوطن، مؤكداً أن بتضحيات شهدائنا وجرحانا وبسالة جيشنا وصمود أبناء شعبنا حققنا الانتصار على الأعداء.

ذوو الشهداء والجرحى المكرمون أكدوا أهمية التكريم الذي يعبر عن تقدير وإجلال أبناء شعبنا لقيم الشهادة والتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن، مشددين على أن شعبنا الذي أذاق قوى الاحتلال على مر التاريخ الهزيمة تلو الأخرى سيطرد المحتلين الجدد، ويعيد بناء ما تم تدميره وسرقته على أيديهم.

بمناسبة عيد الشهداء كرمت قيادة شرطة محافظة حماة بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية 530 أسرة شهيد من ضباط وعناصر الشرطة وقوى الأمن الداخلي من مختلف مناطق المحافظة.

وبين قائد شرطة محافظة حماة تركي محمد السعيد في تصريح لمراسل سانا أنه بهذه المناسبة العظيمة نستذكر تضحيات وبطولات ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم إلى جانب أبطال الجيش العربي السوري في الدفاع عن سورية ضد الجماعات الإرهابية المسلحة، وبسط الأمن والاستقرار في مختلف مناطق المحافظة، وتكريم أسرهم اليوم عربون وفاء لأرواحهم الطاهرة.

من جانبهم شكر عدد من ذوي الشهداء قيادة شرطة المحافظة على التكريم، معربين عن أملهم في أن يسود الأمن والأمان كامل تراب سورية.

واحتفاء بعيد الشهداء ووفاءً لتضحياتهم كرمت محافظة السويداء نحو 70 أسرة من ذوي شهداء الجيش العربي السوري والقوات الرديفة في احتفالية بقصر الثقافة في المدينة.

وقال محافظ السويداء المهندس بسام بارسيك في كلمة له خلال الاحتفالية: إننا نقف اليوم إجلالاً وإكباراً لشهداء الوطن الأبرار وجرحى بواسله الصامدين، مستذكرين جليل تضحياتهم وبطولاتهم ولنوجه تحية الاحترام والتقدير لكل أم قدمت فلذة كبدها، ولكل أسرة تحملت وصبرت على ألم الفقد وفراق أحبتها في سبيل عزة وكرامة الوطن.

بدوره أعرب العقيد الجريح أسامة دويرج غزالي أخ الشهيد هشام غزالي في كلمة باسم ذوي الشهداء عن الشكر والتقدير للقائمين على هذه الاحتفالية، ولقائد الوطن الذي يحرص بشكل دائم على رعاية الشهداء وذويهم، مؤكداً أنه في حضرة الشهداء لا توجد أي كلمات تعبر عن عظيم ما قدموه من تضحية وعطاء بعد أن بذلوا دماءهم الزكية وأرواحهم الطاهرة دفاعا عن الوطن.

وتخلل الاحتفالية تقديم عدد من القصائد والأغاني الوطنية التي تتغنى بملاحم البطولة والفداء التي سطرها أبناء المحافظة والوطن في وجه كل معتد.

حضر الاحتفالية أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالسويداء فوزات شقير، وفعاليات رسمية وحزبية وأهلية، وذوو الشهداء.

وكان محافظ السويداء وأمين فرع حزب البعث زارا بهذه المناسبة صباح اليوم النصب التذكاري للشهداء في بلدة المزرعة، يرافقهما رئيس مجلس المحافظة وقائد الشرطة، وعدد من أعضاء مجلس الشعب، وفعاليات رسمية ونقابية وعسكرية وشعبية، حيث تم وضع إكليل من الزهور عليه، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن واستذكار بطولاتهم وتضحياتهم.

فيما شهدت عدد من المناطق والقرى والبلدات بالمحافظة زيارات لأضرحة الشهداء، وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة من قبل فعاليات مجتمعية وأهلية، إلى جانب تكريم عدد من أسرهم، حيث أكد المشاركون أن عيد السادس من أيار سيبقى مناسبة مقدسة لإعلاء قيم الشهادة والتضحية التي تجسدت عبر تاريخ النضال الوطني.

كما زارت وفود رسمية وحزبية وعسكرية مقبرة روضة الشهداء في بسنادا باللاذقية، ووضعت إكليلاً من الزهور على أضرحة الشهداء، وقرأت الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.

وشارك في الزيارة محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال، وأمين فرع حزب البعث المهندس هيثم إسماعيل، ورئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب، وقائد شرطة المحافظة اللواء عبدو كرم، واللواء قائد المنطقة الساحلية، والعميد رئيس فرع الشرطة العسكرية، ورئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس حسين زنجرلي، ومدير مكتب شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بالأمانة العامة لمحافظة اللاذقية سموءل سلطان، وفعاليات رسمية وشعبية.

واستمع المحافظ هلال إلى مطالب عدد من ذوي الشهداء، مؤكداً متابعتها من قبل الجهات المعنية ووفق الإمكانات والقوانين واللقاء الدوري معهم.

كما زار المحافظ مشفى الأسد الجامعي، والتقى عدداً من جرحى الجيش، واطلع على أوضاعهم، مثمناً تضحياتهم في سبيل الحفاظ على الوطن عزيزاً كريماً.

وفي درعا زار عدد من الاتحادات والمنظمات الفرعية في المحافظة اليوم مقبرة الشهداء في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي بمناسبة عيد الشهداء، ووضعوا إكليل ورد على أضرحتهم، وقرؤوا الفاتحة على أرواحهم التي ضحوا بها في سبيل الوطن.

وأوضح رئيس مكتب الشباب في فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي خالد قناة أن أبناء درعا يحيون ذكرى عيد الشهداء الذين ضحوا من أجل الحفاظ على الوطن واستقلاله.

شارك في وضع الأكاليل فرع درعا لاتحاد شبيبة الثورة، والاتحاد الوطني لطلبة سورية، واللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بدرعا، وعدد من أهالي الشهداء.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

حمص…..

طرطوس….

حماة….

السويداء….