الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 400 مسلح ومرتزق من القوات الأوكرانية وإسقاط 32 طائرة مسيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أكثر من 400 مسلح ومرتزق من القوات الأوكرانية قتلوا، إضافة إلى تدمير عدد كبير من الدبابات والمدرعات والمدافع، وغيرها من المعدات العسكرية خلال العمليات التي جرت على مختلف محاور القتال خلال اليوم الماضي.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير المعارك ضمن العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس إن قواتها قضت على أكثر من 185 من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب على محور دونيتسك، حيث تواصل الفصائل الهجومية خوض معارك في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت).

وعلى محور كوبيانسك قتل نحو 50 جندياً أوكرانياً، فيما قتل 60 جندياً على محور كراسني ليمان، و90 جندياً على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه و35 جندياً على محور خيرسون.

وتم على هذه المحاور تدمير مدفع ذاتي الحركة من طراز “أكاسيا”، واثنين من المدافع ذاتية الحركة من طراز “غفوزديكا”، و4 مدافع هاوتزر”دي 30″ ومدفعي هاوتزر”دي 20” ودبابة، إضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات العسكرية الخاصة.

كما تم تدمير مستودع ذخيرة للكتيبة 35 من مشاة البحرية الأوكرانية في دونيتسك ورادار مضاد للبطاريات من طراز “ا ن تي بي كيو 48” أمريكي الصنع في لوغانسك، وإصابة 85 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 104 مناطق.

واعترضت الدفاعات الجوية الروسية 3 قذائف من راجمات الصواريخ هيمارس وصاروخ هارم مضاداً للرادار، كما تم إسقاط 32 طائرة أوكرانية دون طيار.

وبلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 418 طائرة، و230 مروحية، و3995 طائرة دون طيار، و421 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و9002 من الدبابات والمدرعات الأخرى، و1096 راجمة صواريخ، و4748 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و10002 من المركبات العسكرية الخاصة.

من جانب آخر أعلنت الوزارة أنه ونتيجة لعملية مفاوضات معقدة تمت استعادة ثلاثة من العسكريين الروس، هم طيارون من القوات الجوية الروسية من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، حيث واجهوا خطراً مميتاً في الأسر.

وأضافت: إن “جميع المفرج عنهم يحصلون على المساعدة الطبية والنفسية اللازمة”، موضحة أن طائرات نقل عسكرية ستنقل المحررين إلى المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، لتلقي العلاج والخضوع لعملية إعادة التأهيل.

وجرت آخر عملية تبادل للأسرى بين موسكو وكييف في ال 26 من نيسان الماضي عندما أعلنت الدفاع الروسية عن تحرير 40 عسكرياً لها.

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