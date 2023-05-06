وقف عمل وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه الكهروذرية

موسكو-سانا

أعلن يوري تشيرنيشوك مدير محطة زابوروجيه الكهروذرية وقف عمل وحدات الطاقة في المحطة لضمان سلامتها.

ونقل موقع آ تي عن تشيرنيشوك قوله في تصريح اليوم.. “يبذل العاملون في محطة زابوروجيه الكهروذرية كل ما هو ضروري لضمان السلامة النووية، ليس هناك أسباب للقلق حيث تم وقف عمل كل وحدات الطاقة وتتم صيانة المعدات وفقاً لجميع اللوائح اللازمة مع مراقبة صارمة لمعايير السلامة من الإشعاع”، مشيراً إلى أنه ليس هناك في الوقت الراهن أي ضرورة لإجلاء موظفي المحطة وسكان مدينة إينرغوغراد.

وحث مدير المحطة سكان المدينة على التزام الهدوء، موضحاً أن قرار سلطات المقاطعة بخصوص الإجلاء المؤقت لبعض فئات المواطنين يرجع بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على سلامة الأطفال وكبار السن ولافتاً إلى أن كل ذلك سيتم بطريقة منظمة وتحت رقابة صارمة.

وفي وقت سابق أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي أنه على خلفية القصف الأوكراني المتزايد تم اتخاذ قرار بإجلاء الأطفال مؤقتاً مع عائلاتهم وكبار السن والمعاقين ومرضى المستشفيات من 18 مركزاً سكنياً على الخطوط الأمامية في المقاطعة.

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