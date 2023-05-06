بدء جني محصول البطاطا الربيعية بمنطقة الغاب

حماة-سانا

بدأ فلاحو منطقة الغاب بمحافظة حماة عمليات جني محصول البطاطا الربيعية للموسم الزراعي الحالي.

وأوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس وفيق زروف لمراسل سانا أن المساحة النهائية المزروعة بالبطاطا للعروة الربيعية بلغت 946 هكتاراً من إجمالي الخطة المقررة لهذا الموسم والبالغة 2400 هكتار، متوقعا أن يتم إنتاج 19487 طناً من البطاطا.

ولفت إلى أن البطاطا من المحاصيل الزراعية المهمة في منطقة الغاب التي تلقى إقبالاً كبيراً من المزارعين، بسبب دورة إنتاجها القصيرة نسبياً ومردودها الاقتصادي الجيد، مبيناً أن أماكن زراعة البطاطا الربيعية تتركز في مناطق محردة وجب رملة وسلحب والسقيلبية.

وأشار عدد من المزارعين إلى أن سعر البطاطا في السوق المحلية حالياً لا يتناسب مع التكلفة العالية لزراعتها، وخاصة مع غلاء المحروقات والأسمدة والأيدي العاملة، مطالبين بإيجاد سوق خارجية لتصريف المنتج تجنباً لتعرضهم للخسارة.

سالم الحسين

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