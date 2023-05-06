زاخاروفا.. واشنطن حولت نظام كييف إلى خلية إرهابية

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن واشنطن حولت نظام كييف إلى خلية إرهابية.

وقالت زاخاروفا في قناتها على التلغرام اليوم تعليقاً على استهداف سيارة الكاتب والسياسي الروسي زاخار بريليبين ومقتل سائقه: “انجلت الحقيقة.. واشنطن وحلف الناتو يغذيان خلية إرهابية دولية أخرى هي نظام كييف… سابقاً كان لدينا أسامة بن لادن وتنظيم “داعش” الإرهابي والآن رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من الإرهابيين”.

وشددت زاخاروفا على أن المسؤولية المباشرة عن الأعمال الإرهابية التي يقوم بها نظام كييف تقع على عاتق الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأفادت مصادر أمنية روسية في وقت سابق اليوم بأن سيارة الكاتب والسياسي الروسي زاخار بريليبين رئيس حزب روسيا العادلة تعرضت للتفجير في مقاطعة نيجني نوفغورود شرق موسكو اليوم، ما أدى إلى إصابته ومقتل سائقه.

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