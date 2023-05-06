بمناسبة عيد الشهداء.. بطولة تنشيطية بتحدي اللياقة البدنية لذوي الهمم بالسويداء

السويداء-سانا

أقام فرع الجمعية السورية للمعوقين جسدياً بالسويداء بطولة تنشيطية بتحدي اللياقة البدنية اليوم لرياضيين من ذوي الإعاقة “ذوي الهمم” بمشاركة 22 لاعباً، وذلك بمناسبة عيد الشهداء وتخليداً لذكرى من تركوا بصمة في عمل الجمعية.

وفاز بالمركز الأول لفئة الأطراف العلوية ناجي غيث تلاه فواز النجار ثم أديب أبو محمود، ولفئة الأطراف السفلية يحيى أبو مغضب أعقبه كل من معين الأبازة وعلاء مقلد على التوالي بينما جاء أولاً بفئة قصار القامة تامر شلغين وبفئة الكرسي المتحرك رهف حمادة.

وأشار رئيس اللجنة الإدارية لفرع الجمعية السورية للمعوقين جسدياً نزار شجاع في تصريح لـ سانا إلى أن البطولة تهدف إلى توفير الاحتكاك الذي يعمل على تطوير المستوى المهاري حيث تضمنت العديد من الحركات الرياضية لمختلف فئات المعوقين الرياضيين.

وبين مشرف البطولة قيصر العربيد أن البطولة شهدت مستوى فنياً جيداً وتنافساً بين اللاعبين، وسادتها الروح الرياضية مبيناً أن مثل هذا النوع من المسابقات يكون عادة للأصحاء لكن تم اختيار عدد من الحركات منها يمكن لذوي الاعاقة القيام بها وذلك في تجربة تعد الأولى من نوعها.

وجرى في نهاية البطولة تكريم الفائزين الأوائل ومنح شهادات مشاركة للاعبين صفوان البريحي وياسمين صبح إضافة لمدرب الرياضات الخاصة سلمان صبح.

عمر الطويل

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