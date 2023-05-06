الاحتلال يعتقل فلسطينيين اثنين في القدس ويعتدي على مظاهرة مناهضة للاستيطان في الخليل

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين اثنين في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين في البلدة القديمة بالقدس.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية.

إلى ذلك اعتدت قوات الاحتلال بالرصاص وقنابل الغاز السام على مظاهرة مناهضة للاستيطان، واعتداءات المستوطنين المتكررة على أراضي الفلسطينيين في منطقة مغاير العبيد ببلدة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل.

وأصيب خمسة فلسطينيين بجروح أمس، جراء اعتداء قوات الاحتلال على مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاماً.



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