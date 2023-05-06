روغوف: الجيش الروسي بمقاطعة زابوروجيه في حالة تأهب قتالي كامل

موسكو-سانا

أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف أن الجيش الروسي في المقاطعة بات في حالة تأهب قتالي كامل.

وقال روغوف لوكالة سبوتنيك الروسية اليوم: هناك عدة خطوط دفاعية جاهزة في المقاطعة، والجيش الروسي يتحضر لكل السيناريوهات.

وتأتي تصريحات روغوف بعدما أعلن الحاكم بالنيابة لمقاطعة زابوروجيه إيفغيني باليتسكي أمس أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية يمكن أن يبدأ في الأيام أو الساعات المقبلة.

من جهة ثانية قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم: إن قوات كييف أطلقت أربع قذائف من عيار 152 ملم على مدينة غورلوفكا.

وأضاف المكتب التمثيلي في بيان: إن القصف وقع من قبل القوات الأوكرانية باتجاه التجمع السكني ليونيدوفكا بمدينة غورلوفكا في منطقة نيكيتوفسكي.

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