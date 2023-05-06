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باستريكين: استهداف الكرملين تأكيد على أن الهجمات الإرهابية أسلوب نموذجي للمتطرفين الأوكرانيين

2023-05-06

موسكو-سانا

أكد رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية ألكسندر باستريكين أن استهداف الكرملين في موسكو بطائرتين مسيرتين، هو تأكيد آخر على أن الهجمات الإرهابية أسلوب نموذجي للقوميين المتطرفين الأوكرانيين.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن باستريكين قوله اليوم: “إن لجنة التحقيق الفيدرالية في روسيا بصدد الكشف عن جميع ملابسات محاولة نظام كييف استهداف الكرملين”.

وكانت لجنة التحقيق الروسية فتحت الأربعاء الماضي قضية جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي الروسي كعمل إرهابي فيما يتعلق بمحاولة نظام كييف توجيه ضربة باستخدام طائرتين دون طيار على مقر إقامة الرئيس الروسي في الكرملين خلال الأسبوع الماضي.

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