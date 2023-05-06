كولن يفوز على باير ليفركوزن بثنائية في الدوري الألماني

برلين-سانا

فاز فريق كولن على مضيفه باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين في الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليغا.

سجل هدفي فريق كولن اللاعب دافي سيلك في الدقيقتين 14 و36 في حين سجل هدف فريق باير ليفركوزن الوحيد اللاعب أمين عدلي في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع فريق كولن رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب فرق الدوري الألماني، في حين توقف رصيد باير ليفركوزن عند 48 نقطة في المركز السادس.

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