وزير النفط يطلع على واقع العمل في مناجم الفوسفات بتدمر

حمص-سانا

اطلع وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور على واقع العمل في مناجم الفوسفات بتدمر، حيث تفقد الأعمال المنجمية في مناجم خنيفيس والأبتر والشرقية، ومعامل تركيز وغسيل وتجفيف الفوسفات.

ونوه الوزير بجهود العاملين في هذا القطاع وخاصة في ظل ظروف العمل المنجمية القاسية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مشروع تصنيف العاملين في وزارة النفط والثروة المعدنية بنظام الحوافز الجديد مؤخراً، وستتم مناقشته خلال الأسبوع القادم مع المعنيين في وزارة التنمية الإدارية لتطبيقه بأسرع ما يمكن.

كما دعا الوزير إلى رفع وتيرة العمل وتحقيق الخطة الإنتاجية والتسويقية والاستفادة من جميع منتجات المناجم والمعامل بما يحقق زيادة في الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني.

محمد كركوش

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