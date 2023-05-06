إخماد ستة حرائق في اللاذقية

اللاذقية-سانا

أخمدت فرق إطفاء دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية ستة حرائق نشبت اليوم في أماكن متفرقة في المحافظة.

وأوضح رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية المهندس جابر صقور لمراسل سانا أنه في ريف القرداحة تم إخماد حريق في قرية المتركية أتى على مساحة أربعة دونمات من الليمون والقصب، وحريق أتىعلى مساحة ثلاثة دونمات زيتون وليمون في قرية الحمي، وحريق أعشاب في قرية عين جندل يقدر بـ 100 متر.

وأضاف أنه تم إخماد حريق في قريتي الدقاقة وخان الجوز بريف اللاذقية بمساحة تقدر بدونمين من الأعشاب ومثلها في قرية ديفة بريف الحفة.

ودعا صقور المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم اللجوء للتحريق وخاصة عند هبوب الرياح القوية.

علاء ابراهيم

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