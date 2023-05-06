فوز الجلاء على الجيش في إياب دوري كرة السلة للرجال

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فاز فريق الجلاء على الجيش في رابع مباريات مرحلة الإياب في دوري كرة السلة للرجال بنتيجة 78-73 نقطة، وذلك في اللقاء الذي أقيم في صالة الحمدانية بحلب.

وانتهى الربع الأول لمصلحة الجلاء بواقع 18-17 نقطة، وتقدم الجيش في الثاني بواقع 16-14 نقطة، وجاء الثالث والرابع لمصلحة الجلاء 22-20 نقطة و24-20 نقطة.

وفي مباراة ثانية فاز الطليعة على تشرين بنتيجة 79-75 نقطة، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين في صالة ناصح علوان الرياضية بحماة ضمن الجولة ذاتها.

وانتهى الربع الأول لمصلحة الطليعة بواقع 23-12 نقطة وتقدم تشرين في باقي الأرباع بواقع 19-14 نقطة و20-19 نقطة و24-23 نقطة.

كما فاز النواعير على مضيفه حطين بنتيجة 76-59 نقطة في المباراة التي جمعتهما في صالة المدينة الرياضة باللاذقية.

وانتهت الأرباع الثلاثة الأولى لمصلحة النواعير بواقع 16-11 نقطة و19-11 نقطة و21-17 نقطة، وتعادل الفريقين في الربع الرابع بواقع 20-20 نقطة.

وتستكمل الجولة الرابعة غداً السبت بلقاء يجمع الوحدة مع الحرية في صالة الفيحاء بدمشق والوثبة مع الكرامة في صالة غزوان أبو زيد بمدينة حمص.

سامر خزمة

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