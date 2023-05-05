الصحة العالمية: آن الأوان للانتقال إلى إدارة طويلة الأمد لوباء كورونا

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن فيروس كورونا بات تحت سيطرة كافية لكي يتم رفع حالة الإنذار القصوى المرتبطة به بعد أكثر من ثلاث سنوات على انتشار هذا الوباء الذي تسبب بملايين الوفيات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قوله في تصريح اليوم إنه “آن الأوان للانتقال إلى إدارة طويلة الأمد لوباء كوفيد 19″، مؤكداً في الوقت ذاته على عدم التراخي والحذر بشأن هذا الفيروس.

بدورها قالت ماريا فان كيركوف التي كانت مسؤولة عن مكافحة الجائحة في منظمة الصحة العالمية منذ بداياتها للصحافيين: “لا يمكننا أن نتخلى عن حذرنا” موضحة أن مرحلة الأزمة والطوارئ انتهت لكن كوفيد لم ينته.

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