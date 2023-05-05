أربع برونزيات لسورية في اليوم الأول لبطولة غرب آسيا للمبارزة

عمان-سانا

حقق منتخب سورية للمبارزة أربع ميداليات برونزية في اليوم الأول من منافسات بطولة غرب آسيا للفئات العمرية المقامة حالياً في العاصمة الأردنية.

ففي منافسات فئة تحت 11 عاماً للإناث فازت لاعبة منتخبنا تالا الجردي ببرونزيتي سلاح الايبيه والسابر، ورئمان منير ببرونزية سلاح السابر لفئة تحت 13 عاماً للإناث، فيما نال لاعبنا يوسف الجردي برونزية سلاح السابر لفئة تحت 13 عاماً للذكور.

وتشارك في البطولة تسعة منتخبات إضافة لسورية هي الأردن، السعودية، عمان، العراق، فلسطين، لبنان، البحرين، الإمارات، قطر.

هناء صقور

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency