القبض على متزعم شبكة تهريب وتوزيع مادة الأفيون بمحافظة سيستان وبلوجستان في إيران

طهران-سانا

أعلنت أجهزة الأمن الإيرانية القبض على متزعم شبكة تهريب وتوزيع مادة الأفيون المخدرة في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة تسنيم عن العميد دوست علي جليليان قوله: “إنه بعد العديد من العمليات الاستخبارية والتتبع تم القبض على متزعم هذه الشبكة الذي كان متخفياً في مدينة زاهدان التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان، وبعد التحقيق اعترف بأنه قام بتهريب وتوزيع أكثر من 248 كيلوغراما من مادة الأفيون المخدرة في العديد من المحافظات الإيرانية”، لافتاً إلى أنه تم تسليمه الى السلطات القضائية، بالإضافة إلى عدد من المتورطين بعمليات توزيع المخدرات عبر هذه الشبكة.

وكانت القوات الأمنية الإيرانية ضبطت أواخر آذار الماضي أكثر من طن من المخدرات بعد اشتباك مسلح مع مهربين جنوب شرق البلاد.

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