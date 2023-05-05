طقس الغد.. انخفاض بدرجات الحرارة والجو ربيعي معتدل

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض تدريجي وملموس على درجات الحرارة غداً لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي، مرفق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات ربيعية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 70 كيلو متراً في الساعة مثيرة للغبار في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …