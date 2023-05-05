الإصابة تبعد الحارس الفرنسي لوريس عن توتنهام حتى نهاية الموسم

لندن-سانا

أعلن نادي توتنهام الإنكليزي غياب حارس مرماه الفرنسي هوغو لوريس بسبب الإصابة.

وذكر النادي على موقعه أن الفحوصات الطبية التي أجريت للوريس كشفت أن الإصابة التي تعرض لها في الفخذ خلال مواجهة فريق نيوكاسل ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإنكليزي الممتاز ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان لوريس “36 عاماً” انضم إلى توتنهام في صيف 2012 قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي مقابل 12 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى نهاية الموسم المقبل.

وشارك لوريس في 31 مباراة مع توتنهام هذا الموسم بمختلف المسابقات استقبل خلالها 45 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات.

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