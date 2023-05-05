حفل فني في القامشلي لفرع منظمة طلائع البعث في الحسكة

الحسكة-سانا

أقام فرع منظمة طلائع البعث في الحسكة حفلاً فنياً وغنائيا في مدرسة الحرية بمدينة القامشلي في ختام أنشطته للعام الدراسي الحالي.

وتضمن الحفل عرض فقرات فنية وغنائية وشعرية وعروضاً مسرحية قدمها الأطفال الدارسون بمدينة القامشلي.

وأشارت أمين فرع المنظمة تيودورة مراد في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الحفل الذي أقيم بمناسبة ختام العام الدراسي الحالي يجسد عطاءات الأطفال وإبداعاتهم وقدرتهم على تجاوز الصعوبات رغم الحرب الجائرة على سورية ويعكس إرادة الاستمرار بالتعليم.

ولفتت مراد إلى المساعي الجادة لفرع المنظمة في محافظة الحسكة لدعم وصقل مهارات الأطفال المبدعين، كونهم يشكلون ثروة وطنية لإعادة بناء سورية، مشيرة إلى أن الطليعي عمر حاج هشام من ابتدائية حسن خميس تم تتويجه أمس على خشبة مسرح الحمراء بدمشق في ختام المهرجان السادس لأغنية الطفل السوري لحصوله على جائزة أفضل أداء للأغنية الوطنية.

وجرى تكريم عدد من المعلمين والرواد في منظمة طلائع البعث، وعدد من الإعلاميين بختام الحفل.

نوف الضمن

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