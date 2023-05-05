إيران تطرد أربعة دبلوماسيين أذربيجانيين ردا على خطوة مماثلة

طهران-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم طرد أربعة دبلوماسيين أذربيجانيين رداً على إجراء مماثل قامت به سلطات باكو.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن الخارجية الإيرانية قولها في بيان: “تم تحديد أربعة دبلوماسيين من سفارة أذربيجان في طهران وقنصليتها في تبريز على أنهم عناصر غير مرغوب بهم”.

وأضافت الوزارة: إنه “تم تنفيذ هذا الإجراء من قبل وزارة الخارجية الإيرانية رداً على طرد باكو لدبلوماسيين إيرانيين”.

وكانت أذربيجان اعتبرت في الـ 6 من نيسان الماضي أن أربعة من موظفي السفارة الإيرانية “عناصر غير مرغوب فيهم”، ودعتهم إلى مغادرة أراضيها.

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