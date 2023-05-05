تكريم 121 أسرة من ذوي الشهداء والجرحى في ريف دمشق بذكرى عيد الشهداء

ريف دمشق-سانا

بمناسبة عيد الشهداء كرمت محافظة ريف دمشق بالتعاون مع مؤسسة بصمة شباب سورية 121 أسرة من ذوي الشهداء والجرحى في قرية حرفا بمنطقة قطنا.

وأشار محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى إلى أن وجوده بين ذوي الشهداء والجرحى في مثل هذه المناسبة الوطنية العظيمة شرف كبير، لأن دماء أبنائهم رسمت طريق النصر، منوها بقيمة وأهمية الشهادة المتجذرة في نفوس كل السوريين الشرفاء في صون سيادة الوطن وكرامته.

وتخلل الاحتفال كلمات لمؤسسة بصمة شباب سورية وذوي الشهداء وقصائد شعرية لبعض الأطفال، تحدثوا خلالها عن معنى الشهادة والتضحية والمكانة المرموقة للشهيد.

سفيرة إسماعيل

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