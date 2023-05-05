الجيش الروسي يواصل التقدم في أرتيوموفسك ويسقط مقاتلتين أوكرانيتين و14 مسيرة

موسكو-سانا

واصلت القوات الروسية تقدمها في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، وقضت على نحو 630 جندياً أوكرانياً على محاور القتال الأساسية، وأسقطت طائرتين أوكرانيتين في سماء خيرسون.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي عن مجريات عمليتها العسكرية الخاصة: إن قواتها واصلت عملياتها في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك على محور دونيتسك مدعومة من قوات الإنزال الجوي والمدفعية والطيران، وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور أكثر من 300 من الجنود والمرتزقة الأجانب.

وأضافت الوزارة: إن القوات الروسية قضت على 95 جندياً أوكرانياً على محور كوبيانسك، و65 جندياً على محور كراسني ليمان، و90 جندياً على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و80 جنديا على محور خيرسون.

وذكرت الوزارة أن القوات الروسية دمرت مستودعين للذخيرة تابعين للقوات الأوكرانية قرب مدينتي كراماتورسك وأفدييفكا في دونيتسك، وأصابت 107 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 123 منطقة.

وبينت الوزارة أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز سو 25 في خيرسون، واعترضت 7 قذائف من راجمات الصواريخ (هيمارس)، و14 طائرة دون طيار.

ووفقاً لبيان الوزارة وصل مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة إلى 418 طائرة و230 مروحية، و3963 طائرة دون طيار، و421 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8992 دبابة ومدرعة أخرى، و1096 راجمة صواريخ، و4739 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و9986 مركبة عسكرية خاصة.

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